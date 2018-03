PSG, Dani Alves: "A Parigi per il progetto. Neymar? Non è burattino"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista rilasciata al programma brasiliano Esporte Espetacular, il difensore del PSG Dani Alves si è detto convinto del progetto del club francese: "Sono venuto al PSG per il progetto sportivo, per come mi hanno stimato come calciatore, ma se sono molto onesto, non penso che il mio stipendio sia in linea con il mio valore, è troppo. Hai aiutato a convincere Neymar a firmare per il PSG? La gente pensa che Neymar sia un burattino, ma i bambini crescono e prendono le loro decisioni. Sta crescendo, maturando, imparando a gestire i momenti caldi".