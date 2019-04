PSG, Dani Alves chiede precise garanzie tecniche per restare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dani Alves sta ancora decidendo il suo futuro. Il suo contratto col PSG scadrà tra due mesi e le trattative per il rinnovo col club sono ferme. Dani Alves infatti esigerebbe alcuni cambiamenti per poter firmare un nuovo accordo. Non vuole un aumento di stipendio ma chiede delle garanzie sul progetto tecnico del PSG nella prossima stagione. Vuol sapere quali saranno i giocatori che resteranno e quali saranno ceduti. A riportarlo è Le Parisien