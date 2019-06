PSG, Dani Alves conferma l'addio: "Tutto finisce, oggi si chiude un ciclo"

Dani Alves conferma che dall'anno prossimo non sarà più un giocatore del PSG, come da contratto (che non sarà rinnovato). Il terzino brasiliano l'ha fatto tramite un post su Instagram: "Nella vita tutto finisce. Oggi chiudo un altro ciclo della mia vita, un ciclo di vittorie, insegnamenti ed esperienze. Vorrei ringraziare il famiglia del PSG per quest'oppotunità di costruire insieme una pagina nella storia di questo club".