PSG, Dani Alves pronto ad andare via: è stato offerto al Siviglia

L'arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain potrebbe spingere Dani Alves a lasciare la Francia dopo appena una stagione. Il brasiliano ex Juventus ha un contratto fino al 2019 con i francesi ma stando a quanto riporta AS il suo entourage lo avrebbe offerto al Siviglia, sua ex squadra nella quale ha militato dal 2002 al 2008. Tuttavia molto dipenderà dal nuovo tecnico degli andalusi Pablo Machin che ancora non si è espresso in merito.