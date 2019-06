© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Dani Alves è tempo di saluti con il PSG. L'esperto terzino brasiliano è in scadenza a giugno e, come ha spiegato direttamente dal ritiro del Brasile dove si sta giocando la Coppa America con i compagni di nazionale, difficilmente sembra intenzionato a rinnovare l'accordo: "Al momento non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà sottoposta. Sono vicino ai tifosi del PSG, agli appassionati e a chi si preoccupa delle sorti del club. Allo stesso tempo, però, è altrettanto vero che i risultati attesi non siano stati raggiunti: voglio una squadra che sappia realmente come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo", le dichiarazioni riprese da foxsports.it.