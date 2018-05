PSG, Di Maria chiama Simeone per offrirsi all'Atletico Madrid

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sport, l'attaccante del PSG Angel Di Maria vuole tornare a giocare nella Liga a partire dalla prossima estate. L'argentino, che l'anno scorso è stato vicino alla firma col Barcellona, sta facendo di tutto per esaudire il proprio desiderio. Di Maria continua a sognare un futuro in blaugrana per giocare al fianco del suo amico Messi, ma ha anche telefonato a Diego Simeone per sondare il terreno per un eventuale futuro in maglia Colchoneros.