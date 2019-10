© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il primo gol con la maglia del PSG in Champions League, nella sfida contro il Galatasaray, il clima attorno a Mauro Icardi pare farsi più piacevole. Qualche settimana fa in Francia s'è vociferato di un rapporto così così tra Maurito e il suo nuovo spogliatoio, specialmente con gli argentini. Ma uno di loro, Angel Di Maria, ha negato tutto: "E' sempre la stessa cazzata. Queste cose sono incredibili e ci siamo abituati. Da un lato mi fa un po' ridere, ma dall'altro mi fa male perché ti fa passare per un figlio di p... Invece è il contrario, Icardi si sta integrando con la squadra e la città. Io lo sto aiutando come posso nell'inserimento nello spogliatoio, lui è un po' stressato dal cambio di vita".