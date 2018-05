PSG, Di Maria: "Qui sono felice, ma il club ha bisogno di vendere"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'esterno d'attacco del Paris Saint-Germain Angel Di Maria ha commentato così a France Football i soliti rumors sul suo futuro: "Sono contento a Parigi, ma il club ha bisogno di acquistare nuovi giocatori e, per farlo, deve venderne altri. Non so cosa succederà. Neymar? Ha dato qualcosa in più al PSG e alla Ligue 1".