PSG, Di Maria: "Sono orgoglioso di quanto fatto in questi quattro anni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Parlando al sito ufficiale del PSG, l'esterno argentino Angel Di Maria ha fatto un punto sul suo percorso con la maglia del club parigino: "Se guardo indietro a cosa abbiamo realizzato in questi quattro anni, provo un grande orgoglio. E quando è arrivato il momento di rinnovare, la decisione è stata facile da prendere. Penso che le ultime quattro stagioni siano state fantastiche. Sono riuscito ad adattarmi al campionato, ho iniziato rapidamente a segnare e questo mi ha fatto sentire bene. La città e il paese mi piacciono molto, e per me la scorsa annata è stata la migliore a livello personale. Spero solo che questo quinto anno qui possa andare ancora meglio".