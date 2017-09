PSG, Draxler: "Mai avuto dubbi sul futuro nonostante Neymar e Mbappé"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di BeIN Sports ha parlato l'attaccante del PSG Julian Draxler: "Non ho mai dubitato del mio futuro, mi sono sempre visto a Parigi. Il club ha preso tanti grandi giocatori, ma questo è normale per un top club europeo. Guardate per esempio le rose di Real Madrid o Bayern Monaco. Neymar è uno dei migliori al mondo, Mbappé uno dei migliori giovani. Per me non sarà semplice, ma ho fiducia".