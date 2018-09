PSG, Draxler: "Non ho alcun motivo di scappare. Qui sto bene"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Julian Draxler, centrocampista offensivo del PSG e della Nazionale tedesca, ha parlato a Sport1 del presunto interesse estivo del Bayern Monaco: "E' il club di maggiore successo in Germania ma ciò che è stato scritto e detto sono solo voci. Non ho mai avuto contatti con dirigenti del Bayern. Se mi chiamassero non direi no e ci penserei, ma ancora una volta vi dico che non è una domanda da porsi in questo momento. Non ho alcun motivo per scappare dal PSG. La concorrenza è alta, specialmente nella mia posizione, ma mi sento a mio agio ed è per questo che non ho cercato una nuova squadra".