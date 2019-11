PSG, Draxler non si vede altrove: "Potrei rinnovare, qui mi sento a casa"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Julian Draxler non ha alcuna intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Intervistato da L'Equipe, il centrocampista tedesco ha parlato così del suo futuro: "A Parigi mi sento a casa mia. Ho un contratto fino al 2021 e magari potrei anche rinnovare. In questo momento non ho alcuna intenzione di lasciare il PSG". In queste settimane Draxler, piuttosto fuori dai piani di Tuchel (appena sette presenze con due assist finora in stagione), è stato però offerto a diverse squadre tra le quali anche Juventus e Inter.