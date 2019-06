PSG, Draxler rimane e allontana Tottenham e Bayer Leverkusen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Julian Draxler non vuole lasciare il Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato. Il talento tedesco, secondo quanto riportato da Sportbild, piace molto al Tottenham e al Bayer Leverkusen, ma al momento non sembra essere interessato ad un eventuale trasferimento. Con il club francese ha collezionato 118 presenze, con 20 gol all'attivo.