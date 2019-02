Al fianco del tecnico Tuchel, in conferenza stampa per il PSG si è presentato Julian Draxler, che ha così parlato della gara contro lo United: "Loro hanno tanti grandi giocatori, sarà una gara ricca di qualità. Le assenze? Dispiace per la mancanza di Neymar, Cavani e Meunier, ma dovremo comunque far bene. Sono certo che siamo comunque in grado di vincere. Quest'anno sarà un ottavo di finale diverso rispetto al passato, lo United sta giocando molto bene ultimamente ma starà a noi far vedere di essere in grado di vincere. E' una partita che chiunque vorrebbe giocare e che tutto il mondo guarderà, noi dovremo dare tutto sul campo".