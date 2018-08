PSG, Draxler verso la Germania: Lipsia, Schalke e B. Dortmund su di lui

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Tre ipotesi per il futuro di Julian Draxler (24) che quasi certamente lascerà il PSG. Secondo i francesi di Le10Sport alla corte di Thomas Tuchel l'esterno francese è completamente chiuso e la sua cessione sembra di fatto scontata in questi ultimi scampoli di mercato. Su di lui ci sono Borussia Dortmund, RB Lipsia e ora si è inserito anche lo Schalke. Tutte e tre in Germania, per un ritorno che all'esterno offensivo farebbe davvero tanto piacere.