PSG, due chance per Neymar: torna al Barça o va al Real

Due possibilità per Neymar in caso di addio al PSG: stando a Mundo Deportivo, per il brasiliano c'è l'opzione di tornare al Barcellona, con uno spogliatoio che sarebbe felicissimo di vederlo tornare in blaugrana pur senza giustificarne la partenza. La seconda opzione? Ovviamente il Real Madrid, che sogna un colpo di mercato in grado di far dimenticare l'addio di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus.