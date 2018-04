PSG, Dugarry difende Cavani: "Ha bisogno di più fiducia, io lo adoro"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Stagione strepitosa per Edinson Cavani, che però, nonostante i 36 centri in 44 partite, sembra vivere all'ombra di Neymar, come prima succedeva con Ibrahimovic. Ne ha parlato a RMC l'ex attaccante di PSG e Milan Christophe Dugarry: "È un ragazzo che adoro, come penso tutti i tifosi parigini. Amo la sua attitudine, la sua generosità. Penso che il penaltygate sia stato un duro colpo per lui. Ma penso che non è apprezzato per quanto meriti, ha bisogno di fiducia e penso che questa non gli arrivi a sufficienza. Credo che debba sentirsi realizzato".