PSG, Emery: "Mbappé prima di venire qui voleva andare in Spagna"

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista rilasciata a SFR Sport, il tecnico del PSG Unai Emery è tornata sul trasferimento di Kylian Mbappé da Monaco a Parigi avvenuto la scorsa estate: "Storicamente, questo tipo di giocatore francese di 18 anni che si mette in mostra, ha sempre lasciato la Francia. Come francese, bisogna essere orgogliosi di avere Mbappé al PSG. Quando ho incontrato suo padre e lui a casa, il giocatore voleva andare al Real Madrid o al Barça. Ed è stato il club e io a dirgli che doveva restare in Francia. Il francese deve essere felice di rimanere in Francia, perché prima giocatori come lui, come Henry, andavano in Inghilterra o in Spagna".