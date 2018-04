PSG, Emery: "Presto per il futuro. A fine anno sceglieremo il meglio"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del PSG Unai Emery ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Sanint-Etienne: "Dani Alves non si sta allenando, decideremo venerdì stesso così come per Verratti. Mbappé? E' giovane, è venuto qua per crescere e vuol continuare a farlo. L'anno scorso ha fatto una grande stagione e quest'anno sta facendo bene. Neymar? Ci ho parlato, ora è in Brasile ma entro un paio di settimane sarà qua con noi per completare il recupero. La mia situazione? Io sono felice qua, sto lavorando con desiderio e passione e penso che le cose siano positive. La squadra, così come il club, sta continuando a crescere. Non ho parlato approfonditamente con il club del futuro, non è questo il momento. Solo dopo che avremo vinto il campionato potremo sederci per affrontare il tema. Ho buoni rapporti sia con Antero Henrique che col presidente, sceglieremo il meglio per me e per il club".