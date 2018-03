PSG, Emery: "Progetto solido, restano altri obiettivi da raggiungere"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Metz: "La formazione? Aspetto l'allenamento di questo pomeriggio per avere un'idea chiara su chi far giocare domani. Il ko in Champions contro il Real Madrid? Dobbiamo lavorare di più per superare la delusione dell'eliminazione, ma abbiamo comunque altri obiettivi da raggiungere fino al termine della stagione. Tutta la rosa è determinata, il progetto PSG resta solido, anche se il processo di crescita è lungo e richiede del tempo".