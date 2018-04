PSG, Emery strizza l'occhio alla Real Sociedad: "Mi è sempre piaciuta"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Fresco di vittoria della Ligue 1, Unai Emery guarda già al futuro. Intervistato da Euskal Telebista, il tecnico in uscita dal Paris Saint-Germain ha infatti strizzato l'occhio alla Real Sociedad: "Avrò sempre la Real Sociedad nel cuore. Ci sono stato dieci anni. Non so ancora se un giorno i desideri del club coincideranno coi miei. Che sia adesso o domani, la Real però mi è sempre piaciuta".