PSG, Emery su Neymar: "Non chiedete a me. Non so cosa accadrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo che per tante settimane, Unai Emery, allenatore del PSG che però lascerà il club a fine stagione, aveva parlato di un Neymar pronto a continuare la propria esperienza a Parigi, nell'ultima conferenza stampa ha stupito i giornalisti cambiando la propria visione della questione: "Avrei bisogno di chiamare il ds Antero o di chiedere direttamente a Neymar per sapere il suo futuro. Non lo so, mi scusi. E' un peccato che lei sia venuto fin qui per fare questa domanda. Non sono la persona giusta per rispondere a questo interrogativo".