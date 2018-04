PSG, Emery: "Vittoria meritata, la squadra può crescere in Europa"

Al termine della sfida vinta con il Monaco, che è valsa la conquista della Coupe de la Ligue, il tecnico del PSG Unai Emery ha dichiarato: “Questa sera hanno giocato le due migliori squadre di Francia. Tutti hanno potuto vedere, i tifosi per primi, una grande partita. Abbiamo meritato di vincere - riporta Le Parisien -. Il primo gol ha creato delle differenze per il prosieguo del match. Ma noi abbiamo sofferto. Fortunatamente il 2-0 è stato positivo per noi ma abbiamo incontrato delle difficoltà. Abbiamo gestito meglio nel secondo tempo. Non è troppo facile per il PSG in Francia? Tutti i titoli del club racconta una nuova storia. Il PSG migliora. In Francia siamo i più forti, la squadra può cresce in Europa. Siamo sulla buona strada per diventare i migliori al mondo. Il progetto è solido, serve la giusta pazienza e costanza"