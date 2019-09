© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani è attualmente infortunato, anche se dalla Francia arrivano sensazioni positive sui tempi del suo recupero. L'Equipe infatti scrive che l'attaccante uruguayano dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo già nel corso di questa settimana, e ritrovare già qualche minuto nel finale della prossima partita di campionato contro lo Strasburgo. Tutto questo per permettergli di esserci il 18 settembre al Parco dei Principi, quando il suo PSG affronterà il Real Madrid nell'esordio in Champions League. Qualora non dovesse riuscirci, ricordiamo che il club parigino nell'ultimo giorno di mercato ha acquistato Mauro Icardi dall'Inter.