PSG, fissato il presso per Lo Celso. Servono 35 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha fissato il prezzo per il cartellino del centrocampista Giovanni Lo Celso, calciatore che non rientra nei piani del club transalpino con Tuchel che gli preferisce sia Bernède sia Nkunku. Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Equipe l'argentino partirebbe solo di fronte a un'offerta da 35 milioni di euro, anche se non sarà facile trovare un club disposto a investire tanto per il classe '96 visto che molti mercati – Inghilterra e Italia su tutti – sono già chiusi.