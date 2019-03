PSG fuori dalla CL, tifosi in sciopero. Tuchel: "Abbiamo bisogno di loro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'eliminazione subita in Champions League contro il Manchester United, i tifosi del PSG hanno deciso di entrare in sciopero e sospenderanno il tifo in occasione della sfida contro il Marsiglia in programma. Una decisione che non è piaciuto a Thomas Tuchel: "Sappiamo che sono delusi. Non è necessario mostrarcelo ancora e ancora. Abbiamo bisogno dei nostri sostenitori. Se alcuni tifosi faranno lo sciopero domani, sarò triste perché non è meritato. In una partita come questa, è assolutamente importante avere un'atmosfera che ci spinga e ci dia fiducia"