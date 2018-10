PSG, futuro lontano da Parigi per Neymar: o torna al Barça o va al Real

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il futuro di Neymar Jr. è segnato e lontano dal PSG. Il brasiliano non ama la nuova vita parigina e ha molta nostalgia dei tempi al Barcellona. Per questo, secondo il quotidiano, potrebbe tornare in blaugrana, ma solo dopo aver ricevuto il via libera dei senatori. Se non dovesse arrivare, il O' Ney potrebbe farsi attrarre dalle proposte di Florentino Perez, da tempo interessato a fare uno sgarro agli avversari di sempre e soprattutto a comprare uno dei calciatori più forti al mondo.