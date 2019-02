© foto di Insidefoto/Image Sport

Adrien Rabiot continua a far parlare di sé sul mercato. Il centrocampista francese, che avrebbe deciso di affidarsi ad un nuovo procuratore e non più a sua madre, sarebbe sempre più vicino da due top club della Premier League. In particolare, sarebbero Arsenal e Liverpool che vorrebbero approfittarne dopo la mancata firma con il Barcellona. Rabiot lascerà il PSG a giugno a parametro zero.