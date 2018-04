PSG, gli ultras contro Neymar: "Indecente la gestione dell'infortunio"

© foto di J.M.Colomo

Il "Collettivo Ultras" dei tifosi del PSG ha diramato un comunicato tramite i propri profili social per commentare il comportamento di Neymar nel corso della sua riabilitazione dal recente infortunio: "Dopo la prestazione negativa dei nostri giocatori contro il Real Madrid, la gestione degli infortunati, al limite dell'indecenza e lontano da casa, e i comportamenti irrispettosi che si moltiplicano nei confronti dei tifosi, noi esigiamo di essere tenuti maggiormente in considerazione da parte dei nostri giocatori e soprattutto il rispetto per un'istituzione come il PSG. Noi continueremo sempre a essere i primi sostenitori ma non resteremo con le braccia incrociate se l'onore della nostra squadra dovesse essere messa in discussione. Pensateci, perché la pazienza del popolo rossoblu è al limite".