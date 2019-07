PSG, Gueye è arrivato a Parigi: domani visite mediche e firma

Idrissa Gueye (29) è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSG. Come riportato da RMC Sport, il centrocampista senegalese è arrivato a Parigi e domani svolgerà le visite mediche, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai francesi. Tra i due club c'è l'accordo per un trasferimento per circa 30 milioni di euro.