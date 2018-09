PSG, Gullit attacca Neymar e Mbappé: "Insieme sono geniali ma dannosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Duro attacco di Ruud Gullit dagli studi di beIN Sports a Neymar dopo il ko di ieri ad Anfield contro il Liverpool per 3-2. "Spero che Tuchel dica a Neymar di lavorare di più con la squadra, per adesso lo fa poco. Mbappé? Ha avuto un grande impatto ma lui e Neymar insieme, in campo, rischiano di creare problemi alla squadra in fase difensiva. Questo a un tecnico come Guardiola non accadrebbe mai: dopo un 3-0, ha annullato un giorno libero perché non contento di come hanno giocato davanti col Fulham. E' così che si vince: Neymar sa farlo, ma dipende dal tecnico e dalla volontà e dalla forza di imporsi di Tuchel".