"Solo nel calderone". Titola così in prima pagina L'Equipe, riferendosi a Thomas Tuchel e al fatto che adesso al PSG ha dei problemi nello spogliatoio. I calciatori non sono dalla sua parte, pare, ciononostante il sodalizio parigino è da ieri il campione d'inverno in Ligue 1. E stasera è atteso dalla sfida col Saint-Etienne.