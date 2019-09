PSG corsaro. Dopo la sorprendente sconfitta interna per mano del Reims, il sodalizio parigino riconquista i tre punti sul campo del Bordeaux. E lo fa grazie al gol-vittoria dell'uomo più discusso, Neymar, la cui intesa con Mbappé (autore dell'assist) sembra essersi affinata. "Più amici che mai", titola infatti in prima pagina L'Equipe, sottolineando come i due non giocassero insieme da cinque mesi.