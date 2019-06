L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Spazio al Leonardo 2". Il dirigente ex Milan, torna al PSG dopo 6 anni per rilanciare i progetti europei del club di Al Khelaifi. Lo stesso proprietario ha voluto fortemente il suo ritorno al posto di Antero Henrique e ora può iniziare ufficialmente la seconda fase dell'esperienza del brasiliano alla guida del più importante club di Francia.