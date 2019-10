PSG, Icardi: "Contento per il gol, essere titolare mi dà fiducia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il gol in Champions League, Mauro Icardi si toglie anche la soddisfazione del primo timbro in Ligue1. L'argentino ha messo la partita contro l'Angers in discesa con la rete del raddoppio e ha poi espresso la sua soddisfazione ai microfoni di BeIN Sports: "È stato un grande piacere segnare - ha detto Maurito -, non ero stato in grado di farlo a Parco dei Principi. Era anche importante essere titolare, mi dà fiducia. La squadra è più forte e sempre più unita".

Ai canali ufficiali del club parigino, poi, ha aggiunto: "Era molto importante per me andare in gol dopo la partita di Champions League contro il Galatasaray (vittoria per 1-0, ndr). Ho segnato e la squadra ha vinto, che è la cosa più importante. L'Angers è una squadra che ama giocare in contropiede, e lo sapevamo. Abbiamo affrontato il match nel modo corretto e meritato questo risultato (4-0, ndr)", riporta Fcinternews.it.