Mauro Icardi entra nella Top 11 del weekend di Ligue 1 dopo la doppietta realizzata al Marsiglia. L'argentino si è meritato un 8 in pagella dall'autorevole quotidiano francese. Il suo impatto nella nuova realtà è decisamente positivo, con 7 reti segnate in 7 partite, fra campionato e Champions League. Con un rapporto reti-minuti giocati di uno ogni 67'. Nella formazione tipo compare anche Marco Verratti mentre il migliore in assoluto è Angel di Maria: l'argentino nonostante non si andato in rete ha servito due assist.

L'équipe type de la 11e journée de Ligue 1 : Brest pirate le Classique En plus du PSG, large vainqueur de l'OM (4-0), dimanche, c'est le club breton qui tire son épingle du jeu en plaçant quatre joueurs et son entraîneur au sein de notre onze https://t.co/g8PuJdunTu pic.twitter.com/6GV6icqwv6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2019