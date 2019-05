PSG, idea James. E Neymar potrebbe finire al Real per 350 milioni

© foto di Imago/Image Sport

"È necessario individuare giocatori affidabili per ricostruire questa squadra e avere concorrenza in tutti i reparti. Dobbiamo lavorare su questo". Thomas Tuchel, la scorsa settimana, ha spiegato quale sia il problema più grande del Paris Saint-Germain: la mancanza di alternative, secondo il tecnico dei parigini, ha frenato le ambizioni europee della sua squadra. Nella prossima finestra di mercato, quindi, il PSG potrebbe fare la voce grossa e rinforzare pesantemente la propria rosa.

I nomi in lista - Il reparto che ha più bisogno di essere ritoccato è sicuramente il centrocampo, dove la coperta è sempre stata piuttosto corta. Antero Henrique è al lavoro per Donny van de Beek, protagonista dell'Ajax che sta incantando l'Europa e Thiago Alcantara. Non è tramontata, però, la pista che porta a Idrissa Gueye, cercato a lungo a gennaio, mentre il sogno di Tuchel è N'Golo Kanté. Secondo la Bild, però, c'è un altro nome che stuzzica molto la fantasia: James Rodriguez. Il colombiano, che non sarà riscattato dal Bayern e tornerà al Real Madrid al termine della stagione, avrebbe confidato ai compagni di squadra di aver ricevuto un'offerta dal PSG. Secondo i media tedeschi, potrebbe essere il successore di Neymar, che Al-Khelaifi sarebbe disposto a cedere al Real per 350 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club francese di risolvere i problemi col fair-play finanziario.