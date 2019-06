PSG, il comunicato sull'infortunio di Neymar: "Nuove visite tra 72 ore"

Il PSG ha diramato un comunicato a proposito delle condizioni dell'attaccante Neymar Jr.: "Ha subito una grave distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra nel corso di un'amichevole in allenamento con la Nazionale brasiliana. Il club lo visiterà di nuovo tra 72 ore per definire il processo di riabilitazione".

CLUB STATEMENT REGARDING NEYMAR JR’S INJURY

Neymar Jr. suffered a severe sprain of the outer lateral ligament of his right ankle in Brasilia during a warm-up match for the Copa America...

