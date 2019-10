E' un nuovo Mauro Icardi quello che ieri sera a Istanbul, in occasione di Galatasaray-Paris Saint-Germain, ha realizzato il suo primo gol in Champions con la maglia del PSG. Dopo la lunga parentesi nerazzurra l'attaccante argentino sembra aver definitivamente voltato pagina e nel post-gara s'è così espresso sulla sua rete che ha deciso il match: "Sono felice per il mio primo gol in questa Champions League con la maglia del PSG. Sono contento della partita e della squadra perché qui non è mai facile. Siamo soddisfatti di questa vittoria e soprattutto siamo stati forti", ha detto.