PSG, il padre di Mbappé sta già pianificando l'addio del figlio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da El Larguero, il padre di Kylian Mbappé sta pianificando l'addio del figlio dal PSG. Il campione francese non vorrebbe restare a Parigi per due motivi: Tuchel e Neymar. Il rapporto col primo è pessimo perché con le sue scelte l'allenatore non ha permesso al francese di vincere la Scarpa d'Oro. Con il secondo invece si tratterebbe di una vera e propria guerra interna, con due clan composti da brasiliani e francesi a darsi battaglia dentro lo spogliatoio.