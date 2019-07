PSG, il piano di Leonardo per Neymar: proporrà la cessione tra un anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar è senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa sessione di calciomercato. L'attaccante brasiliano vuole lasciare il PSG, e il ds Leonardo è in viaggio verso la Cina per discutere con lui. Il quotidiano spagnolo Sport informa della strategia che l'ex Milan adotterà nei confronti del classe '92, sul quale si fanno ancora insistenti le voci a proposito di un possibile ritorno nel Barcellona. Da quanto si legge, l'intenzione del dirigente è di proporre un piano per facilitare l'uscita di O'Ney tra un anno - e quindi non subito - quando gli scenari del mercato saranno totalmente differenti. Anche e soprattutto perché l'idea di inserire contropartite tecniche nella trattativa non stuzzica affatto il club parigino.