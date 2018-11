© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato dai media francesi, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi ha elogiato la squadra e Thomas Tuchel: "Abbiamo mostrato il nostro vero volto! Siamo una vera squadra, solida e con un grande allenatore. Non era facile, il Liverpool è di un ottimo livello ma abbiamo fatto una grande partita. Per me Tuchel è il migliore allenatore al mondo e l'ha dimostrato. Champions? Non possiamo dire che la vinceremo, ma vogliamo vincere tutte le partite fino alla fine".