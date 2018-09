© foto di Insidefoto/Image Sport

Il terzino destro del PSG Colin Dagba è finito nel mirino dei RB Lipsia, secondo quanto riportato da L'Equipe. Il giovane difensore ha esordito in Ligue 1 in questa stagione, ma il contratto è in scadenza nel giugno del 2020 con i tedeschi che vorrebbero approfittarne.