PSG, il Real fa ricco Neymar: offerti 200 milioni in quattro anni

"Le trattative sono in fase avanzata". Così Leonardo, senza specificare quale siano le parti con cui il PSG tratta, ha aperto la porta all'addio di Neymar. Non è un mistero però che le potenziali destinazioni siano due: Barcellona e Real Madrid. Se per i catalani il gran ritorno pare complicato (a livello di rosa e anche perché da Parigi sembra arrivato un diktat in senso contrario), le merengues sono pronte a un nuovo colpo galattico. Secondo Sport, in particolare, il presidente Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto un ricchissimo quinquennale da 40 milioni di euro a stagione per convincere l'asso verdeoro a giocare agli ordini di Zidane.