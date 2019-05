PSG, il ritorno di Neymar al Barça è possibile: l'entourage è ottimista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Esporte Interativo in Brasile, il ritorno di Neymar al Barcellona non è solo una suggestione ma una trattativa che presto potrebbe decollare. Il giornalista Marcelo Bechler, molto vicino all'attaccante del PSG, riporta come il suo entourage sia ogni giorno più ottimista per il suo possibile ritorno in blaugrana. Lo stesso Neymar avrebbe già informato gli ex compagni catalani l'intenzione di voler tornare. Il problema per il momento è rappresentato dai rapporti tesi con una parte della dirigenza del Barça che dunque lasciano ancora un piccolo spiraglio per un inserimento del Real Madrid.