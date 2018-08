PSG, in arrivo il rinnovo di Di Maria fino al 2021

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Nonostante sia stato travolto da qualche indiscrezione di mercato, Angel Di Maria dovrebbe restare al PSG. Stando a quanto riportato da Le Parisien, l'esterno offensivo argentino ha trovato l'accordo con il club francese per il prolungamento di contratto fino al 2021. Non c'è ancora una data per l'annuncio, ma la trattativa è ormai ai dettagli.