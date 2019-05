© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ligue 1 è già in cassaforte ma solo quella. La Coppa è andata, la Champions pure. La stagione per il Paris Saint-Germain è stata condita dal solito titolo, non certo scontato ma comunque atteso, ma da altre cocenti delusioni. Come quella di ieri, sconfitta per 3-2 contro il Montpellier. "E' il momento più difficile da quando sono al PSG ma ne usciremo, come in passato. Alzeremo la testa e ci riprenderemo, dobbiamo dare delle risposte. E' troppo facile pensare che la stagione sia già finita. Mancano quattro partite e non possiamo fare quattro partite di merda, ne va dell'orgoglio nostro e dell'onore della nostra piazza", ha detto a Le Parisien.