PSG, in Spagna sono certi: dal 2020 Neymar avrà clausola da 215 milioni

Importante novità riguardante Neymar e la sua situazione al PSG riportata da Sport. Il quotidiano spagnolo, dopo le tante voci degli ultimi giorni sul possibile ritorno del brasiliano in blaugrana, ha scovato i termini per il suo eventuale addio al club parigino: si parla di una clausola rescissoria da 215 milioni (7 in meno di quanto pagato dal PSG al Barça) valida a partire dall'estate del 2020, ovvero dopo la terza stagione del brasiliano all'ombra della Tour Eiffel.