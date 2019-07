PSG, incontro col Barcellona per Neymar può essere il 16 agosto all'ECA

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dalla Spagna arrivano molti aggiornamenti su Neymar, in parte anche discordanti tra loro. Se infatti alcuni stamani avevano parlato di un veto del PSG sul brasiliano , l'edizione odierna del Mundo Deportivo fa sapere che previsto un incontro tra le due dirigenze per sbloccare l'affare. Anche se non sembra esserci fretta: un'occasione buona è rappresentata dalla riunione dell'ECA che si terrà a Liverpool il 16 agosto, in cui Bartomeu ed Al-Khelaifi potrebbero anche arrivare ad un punto.