Il PSG entra prepotentemente in corsa per il talento dell'Ajax Frenkie De Jong. A scriverlo è il portale francese Culture PSG che spiega come nei giorni scorsi il suo agente, Ali Dursun, si sia incontrato con i dirigenti del PSG per parlare del possibile trasferimento. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al pari del Barcellona.